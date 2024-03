Colby Covington apunta a un nuevo enemigo

Michael «Venom» Page tenía mucho que demostrar en su debut en la UFC el pasado sábado en Miami.

Aunque demostró lo que le hace especial con su excelente velocidad y su sincronización poco ortodoxa, que mantuvo a Kevin Holland en gran medida fuera de su pelea, siempre iba a haber críticos.

La gran pregunta que rodeaba al «MVP» era si su estilo sería eficaz contra los mejores luchadores de la UFC. Aunque Holland sólo estuviera clasificado en el puesto 13 en aquel momento, seguía siendo un fuerte debut. Desafortunadamente, Page no hizo lo suficiente para impresionar al miembro más ruidoso del top 15 de las 170 libras…

► Covington deja clara su opinión sobre Page tras su debut en UFC 299

Colby Covington, siempre dispuesto a aprovechar al máximo una oportunidad para iniciar una posible nueva disputa, no es de extrañar que afirmara haberse sentido decepcionado por lo que vio de Page en su debut promocional en UFC 299.

Durante una reciente aparición en Submission Radio, «Chaos» reflexionó sobre la pelea y habló mal de la historia de la carrera de Page, así como de su victoria sobre Holland.

Hizo referencia al hecho de que en 2022, Page perdió una decisión mayoritaria bajo la bandera de BKFC contra Mike Perry, que había abandonado la UFC el año anterior.

«El tipo es basura, es un vago«, dijo Covington. «Quiero decir, mira su última pelea antes de eso. Fue derrotado por un tipo que pelea en casinos indios, fue derrotado por Mike Perry. Vimos cómo la experiencia de Mike Perry terminó en el UFC, el tipo de conseguir su nariz torcida aplastado y noqueado como tres o cuatro veces seguidas.

«Sólo muestra, el chico (Page) es sólo bombo y están tratando de darle bombo. Le están dando un tipo en Kevin Holland que es un completo matorral. Me refiero a un luchador 50 y 50 en el mejor de la división, así que, ya sabes, como, ¿eso es todo lo que podrías hacer?«. Covington continuó. «Esa patética pelea y esa patética salida, como, que no era entretenido. No amigo, no funciona, solo funciona cuando eres bueno y estás en la cima de la división«.

Para jugar el papel de X / Twitter notas de la comunidad, Page tiene ahora más victorias actualmente sobre clasificados entre los 15 mejores pesos welter que Covington. Perry, por si sirve de algo, fue detenido por golpes una vez en su carrera en la UFC, cuando se enfrentó al número 10 del ranking, Geoff Neal.