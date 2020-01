Justin Gaethje responde a las acusaciones de Dana White

Después de tomarse el tiempo para reflexionar sobre quién y de qué estaba hablando Dana White cuando dijo que Justin Gaethje había rechazado las peleas, Justin Gaethje ha presentado algunas respuestas, así como una respuesta a las acusaciones del presidente de UFC.

A pesar del hecho de que Conor McGregor y Justin Gaethje estaban disponibles y uno al lado del otro en el ranking, el UFC decidió ir con Conor McGregor vs. Donald Cerrone en lugar de un emparejamiento McGregor / Gaethje. Lo que es más, a pesar de que la pelea se lleva a cabo en las 170 libras, McGregor superaría a Justin Gaethje para una oportunidad por el título ligero si vence a Cerrone.

Dana White explicó esto al afirmar obtusamente que Justin Gaethje «sabe lo que está sucediendo». Más recientemente, Dana White se volvió más específico, afirmando que Gaethje ha rechazado las peleas. Después de enterarse de los comentarios de Dana White y aturdir su cerebro, Gaethje ha llegado a una conclusión sobre a qué se refiere White.

«He estado tratando de averiguar de qué está hablando. Sé que cuando hizo esa entrevista no hace mucho, cuando seguía diciendo: Justin Gaethje sabe lo que está sucediendo, sabe lo que está sucediendo, literalmente no tenía idea de lo que estaba hablando. Entonces fue bastante loco«.

«Pero solo estaba pensando en ello con mi padre, hablándolo con mi padre, y estoy bastante seguro de que fue … me ofrecieron a Tony Ferguson cuando Tony Ferguson peleó contra Cowboy en junio. Y estaban buscando un reemplazo para esa pelea en mayo, a principios de mayo. Y les dije que no era tiempo suficiente, pero que si lo retrasaban un poco más, tomaría esa pelea«.

«Luego, me preguntaron si quería pelear contra Tony en el cartel de Abu Dhabi, y yo dije que sí, y (Ferguson) dijo que no. Y entonces tomé la pelea de Cowboy justo después de eso. Y luego, recientemente, creo que me ofreció Charles Oliveira en Brasil o Dan Hooker en Nueva Zelanda, todo mientras el campeón no tenía una pelea y McGregor regresaba y todavía buscaba una pelea. Que yo sepa, ese es el trato. No lo sé.»