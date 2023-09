El juramento de Chad Gable tras perder en WWE RAW

Una vez más, esta pasada noche en WWE RAW, Chad Gable fue incapaz de ganar el Campeonato Intercontinental de manos de Gunther. Pero después del programa hizo un juramento.

► El juramento de Chad Gable

«Es una de esas situaciones en las que la lucha amateur me enseñó mucho, como tener estas enormes oportunidades y estos grandes momentos para construir personajes y destacar, y debes aprovecharlos al máximo. Luego, cuando algo como lo de esta noche sucede y se escapa de tus manos, ha ocurrido antes en la lucha amateur, pero aprendí a perseverar, a encontrar mi camino a través de ello y darme cuenta de que eso no es el final. Te lo prometo, en esta situación, es lo mismo.

Este no es el final, por varias razones. Uno, porque tengo un legado que proteger aquí. Podemos hablar de todas las cosas divertidas que quieras, ‘haha’, ‘Gracias’ y ‘Shoosh’. Todo eso es divertido, y es bueno hacerlo para la gente y divertirse jugando. Pero también hay momentos en los que, cuando son mis hijos los que están sentados en la primera fila y Gunther está hablando con ellos, diciendo ‘¿Es este tu papá?’ y golpeándome delante de ellos, mi hija está llorando desconsoladamente, deja de ser divertido en cierto punto. Así que eso me molesta a un cierto nivel. Así que tienes mi palabra, te lo juro, lo juro por mí mismo y por mi carrera, que eso no es el final. Voy a ganar el Campeonato Intercontinental. Quiero que lo mantenga todo el tiempo que sea necesario para que me den una revancha. Porque voy a volver por él, y te juro por Dios, voy a ganar ese campeonato.»