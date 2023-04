Jungle Kyona: “Volveré a luchar en AEW”

La luchadora japonesa Jungle Kyona, hará un alto en su carrera para atenderse por una serie de lesiones que la aquejan.

Jungle Kyona tuvo su última lucha hace unos días con la empresa independiente NOMADS antes de someterse a a una cirugía por una lesión en el menisco con la que ha estado lidiando.

Hace casi un año, Jungle Kyona estuvo en los Estados Unidos, pero no estuvo al 100 por ciento porque tuvo molestias en la rodilla. Durante ese tiempo, hizo su debut para All Elite Wrestling contra Riho en una grabación de Dark celebrada en Canadá.

En entrevista con Kotatsu Studios, la luchadora compartió esta experiencia, así como el tratamiento al que se someterá para sanar.

Me sorprendió cuando recibí la oferta para luchar con AEW. Riho es una luchadora japonesa y es la primera campeona mundial femenil AEW. También hubo mucha atención cuando ocurrió la lucha porque Riho no había estado en AEW durante un tiempo, así que pude estar en un combate que tenía mucha gente mirando. He tenido combates por el título contra ella en Japón y también hemos hecho equipo. Así que estaba muy feliz de poder luchar contra ella. Tony Khan chocó puños conmigo después del encuentro y me dijo que hice un buen trabajo. Estaba muy contento por eso. Le pedí que me reservara en AEW nuevamente, pero más adelante.

– Sobre la lesión en el menisco, que data ya de varios años y que ha empeorado en los últimos meses.

He trabajado con una rodilla lesionada durante bastante tiempo, pero una vez que sufrí la lesión en el hombro, mi cuerpo perdió el equilibrio. Pasé cuatro o cinco años sin perderme un espectáculo desde el día de mi debut. Parecía que era inmune a las lesiones, aunque tenía algunas pequeñas aquí y allá. Para ser honesta, me lesioné la rodilla en una etapa bastante temprana, pero fue manejable. Yo era una luchadora de poder y no una gran voladora, y no tenía problemas para levantar a las oponentes. Pude luchar sin que los fanáticos notaran que tenía una rodilla mala porque pude desarrollar músculo alrededor de mi rodilla para ayudar a sostenerla, pero después de mi lesión en el hombro, todo mi cuerpo comenzó a perder el equilibrio y el daño a mi rodilla. comenzó a acumularse y empeorar, así que haré una pausa para operarme la rodilla.

– Sobre sus expectativas de recuperación:

La próxima cirugía será nuevamente en mi menisco, pero esta vez no será una sutura. Eso falló dos veces, así que esta vez se va a eliminar la sección dañada. Ese es el último recurso cuando se trata de sanar una lesión de menisco. Por separado, en este momento, no puedo entrenar los músculos alrededor de mi rodilla. Mi fuerza muscular en este momento está en alrededor del 20 por ciento de lo que solía ser antes de la lesión y en mi condición actual, no puedo entrenar para recuperarla por encima del 20 por ciento. El problema es que no conocemos la causa raíz que hemos estado tratando de averiguar durante más de un año. Busqué una segunda y tercera opinión de cirujanos ortopédicos, vi a más de 10 fisioterapeutas, probé acupuntura y quiroprácticos, tratando de identificar la causa raíz, pero aún no sabemos qué lo está causando. En este momento, no hay expectativas de una recuperación.

Para ser honesta, dado que mi cuerpo es un desastre en este momento y no había podido luchar durante dos años y luego regresé pero no pude ir al 100 por ciento, ha sido muy desgarrador. Estaba feliz de estar de nuevo en el ring y fue divertido luchar, pero fue frustrante porque sabía que podía hacer más si no fuera por la rodilla, pero ni siquiera sé cuál es el problema real y me está carcomiendo mentalmente. . No puedo evitar pensar en retirarme. Hasta el último minuto antes del evento de NOMADS, no pude descartar la idea de anunciar mi retiro, pero me encanta la lucha libre y quiero volver a estar en el ring. Quiero que mis fanáticos me vean al 100 por ciento, o incluso más fuerte, al 120 por ciento. También quiero que la gente se anime a ver mi lucha durante mi recuperación. Aún no es momento de rendirse. Entonces, aunque entraré en una pausa indefinida, no quiero una despedida con toque de 10 campanas todavía. Quiero que todos sigan creyendo que volveré al ring porque eso me motivará a encontrar y solucionar el problema en mi rodilla y volveré a luchar en AEW.