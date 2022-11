Jun Akiyama debutará en AEW

El veterano luchador japonés de DDT Pro Wrestling, Jun Akiyama, se presentará en All Ellite Wrestling. Su gran debut ocurrirá el viernes venidero dentro de AEW Rampage su edición en vivo.

El anuncio fue dado a conocer vía Twitter por el propio presidente de la compañía, Tony Khan. Jun Akiyama hará equipo con Konosuke Takeshita contra Eddie Kingston y Ortiz en el Prudential Center en Newark, Nueva Jersey.

— Tony Khan (@TonyKhan) November 12, 2022