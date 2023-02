Joy Giovanni quedó tercera en el Diva Search de 2004 y consiguió un contrato con la WWE. No trabajó mucho tiempo en la compañía pues en 2005 fue despedida. En 2009 hizo su regreso eventual para participar en el combate para determinar a la primera Miss WrestleMania en WrestleMania 25. Durante su estancia trabajó con Michelle McCool, Melina, Kurt Angle o The Big Show. Tantos años después, estuvo recordando aquel capítulo de su vida en una reciente entrevista en The A2theK Wrestling Show.

► Diva Search

“Cuando nos trasladaron para el segmento de competencia televisado semanal, como parte regular del programa, estábamos allí en la arena con ellos, pero nos mantenían totalmente separadas de ellos y solo nos sacaban de nuestro propio vestuario. Querían mantenernos casi secuestradas, así que no sabíamos lo que estaba pasando, no sabíamos mucho sobre el programa. Y creo que el problema, si es que se le puede llamar problema, surgió cuando no le explicaron a la lista de talentos existente que eso era lo que estaban haciendo”.

► Una idea errónea

“Así que a otras personas les pareció que simplemente no queríamos interactuar con nadie. Y como sabes, hay una especie de reglas entre bastidores en las que se supone que debes hacer las cosas de cierta manera. Así que pensaban que éramos maleducadas. Pero no era nuestra intención”.

► Divas en el backstage

“Todas estábamos un poco nerviosas. Todavía estás en una audición, y te dicen que te quedes en esta habitación y que no salgas a menos que vayan a buscarte. Teníamos un baño y todo lo que necesitábamos. Se configuró de una manera extraña, y creo que mucha gente no conoce esa parte”.

¿Te gustó la Era de las Divas en la WWE?