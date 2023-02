Booker T habría tenido su última lucha en Royal Rumble

Tal parece que las peripecias de Booker T en un ring, realmente han llegado a su fin y la lucha de Royal Rumble será la última en la que lo recordemos.

El veterano luchador, hoy comentarista en WWE, lleva varios años semiretirado, teniendo apariciones esporádicas desde que en 2012 dejó su carrera en la empresa. Estuvo tres años sin actividad y de 2015 a 2022, solo tuvo cinco combates, cuatro de ellos con su escuela Reality of Wrestling.

Este 28 de enero fue parte de Royal Rumble, donde estuvo unos minutos en el ring, vistiendo las botas por última vez.

“Te lo voy a decir ahora mismo. Creo que esta es la última vez que la gente me verá en el ring. Voy a trabajar con mis alumnos en Reality of Wrestling, pero en cuanto a ponerme las botas esta ha sido la última vez. Es un poco triste y estoy mal por ello“, dijo en su podcast The Hall of Fame.