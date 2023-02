Islam Makhachev responde a Dana White

Islam Makhachev no se preocupa por la saga habitual previa a la pelea con el presidente de UFC, Dana White, antes de su súper pelea con Alexander Volkanovski.

Después de que Makhachev (23-1 MMA, 12-1 UFC) expresó cierta decepción por la promoción de la pelea de campeón contra campeón del sábado con Volkanovski (25-1 MMA, 12-0 UFC), que encabeza UFC 284 en RAC Arena con pago -por vista después de las preliminares en ESPN y ESPN+. White respondió alegando que los comentarios fueron “sacados de contexto”. Además, White dijo que Makhachev “no sabe nada” acerca de cómo se promociona realmente el evento porque vive en Daguestán, y afirmó que el evento tiende a ser un gran éxito.

Makhachev confirmó que tuvo una conversación entre bastidores con White sobre el tema, y ​​aunque habría estado dispuesto a hacer más para promocionar el cartel, también dijo que si los jefes de UFC se sienten cómodos, él también lo estará.

“Todos los medios, cuando vienen me hacen la misma pregunta, ‘¿Qué opinas de la promoción?’ Para mí, les digo: ‘Oye, estoy listo para viajar por el mundo y promover esta pelea’. Pero el UFC no quiere. Hace dos días hablé con Dana en Instagram y (dijo) tenemos algún plan, pero espero su respuesta”.

La óptica en torno a toda la situación se destacó el sábado pasado, cuando en la conferencia de prensa posterior a la pelea de UFC Fight Night 218, White parecía tener un pedo cerebral y no podía recordar correctamente el nombre de Makhachev cuando hablaba de UFC 284. Algunos expertos especularon que White desairó intencionalmente al campeón de las 155 libras, pero Makhachev dijo que no se lo tomó como algo personal y cree que fue un verdadero error.

“Para los estadounidenses, esto no es fácil. Mi apellido se olvidó. Makhachev (no es) fácil para los EE. UU. Como Nurmagomedov. No escucho a nadie decir bien. Todo el mundo comete algún error. No me importa. … Seguro que respeta a todos los campeones. No pienso mal de la gente”.

Independientemente de la promoción del evento o cualquier otra fuerza externa que se desarrolle en torno a UFC 284, Makhachev dijo que no dejará que su atención se desvíe de la tarea que tiene entre manos. Él puede ser el que defienda su título en el acto principal, pero tiene algo que ganar en esta pelea con la esperanza de tomar la posición de Volkanovski como el peleador número uno libra por libra en el deporte.

“Estoy muy feliz. No solo defiendo el cinturón o algo así. Lucho por lo nuevo, para ser el mejor peleador libra por libra. creo que es mejor No es solo defensa. Es para mí el nuevo título, el No. 1”.