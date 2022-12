Jorge Masvidal se separa de First Round Management

‘Gamebred’ Jorge Masvidal deja First Round Management. Luego de diez años de trabajar codo a codo, la atleta cubanoamericana irá en solitario.

Según se informa, la separación fue amistosa. ‘Gamebred’ trabajará con patrocinadores y negociará por su cuenta a partir de ahora.

Jorge Masvidal is no longer being represented by First Round Management, per sources.

He still has a relationship with FRM and are on good terms but will be negotiating on his own from now on pic.twitter.com/20JwIwqlxu

