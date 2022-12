Teixeira espera retar a Ankalaev despues de UFC 282

Glover Teixeira todavía se siente cómodo con las elecciones que lo dejaron como el hombre extraño fuera de la pelea por el título vacante de peso semicompleto de UFC 282 , y ya puede ver la luz al final del túnel.

Teixeira (33-8 MMA, 16-6 UFC) estaba programado para desafiar a Jiri Prochazka en una revancha por el título el 10 de diciembre en el T-Mobile Arena en Las Vegas, pero Prochazka sufrió una grave lesión en el hombro que lo obligó a abandonar el cinturón. La UFC le ofreció a Teixeira una pelea contra Magomed Ankalaev por el cinturón vacante, pero Teixeira prefirió enfrentar a Jan Blachowicz, a quien conoce más y ya venció .

El UFC optó en contra de la preferencia de Teixeira, sin embargo, y decidió seguir adelante con Blachowicz (29-9 MMA, 12-6 UFC) vs. Ankalaev (18-1 MMA, 9-1 UFC) como el nuevo cabeza de cartel, dejando a Teixeira en el tambalearse preguntándose qué sigue. Muchos argumentaron que el brasileño fue maltratado en la situación , y aunque a Teixeira le hubiera gustado pelear por el cinturón, dijo que respalda sus decisiones.

“Tengo que ser inteligente con esto. Soy profesional. Me gané mi camino a la cima, no para tomar peleas como esa. Tomaría peleas como esa. tal vez para entrar en el UFC o para obtener una pelea por el título si fuera el contendiente No. 8. Pero me gané este lugar con mucho sudor, lágrimas y sangre. Viste cuánta sangre hubo en mi última pelea. Así que me gané mi lugar para conseguir la pelea por el título. Por eso mantengo mi decisión”.

Teixeira puede recibir algunas críticas por estar dispuesto a pelear con un oponente de reemplazo y no con otro, pero explicó cómo Ankalaev es un «cambio dramático» del estilo para el que se preparó en Prochazka, mientras que sería un cambio más suave para Ankalaev cambiar de preparación. para Blachowicz para sí mismo.

