El programa de entrevistas Piers Morgan Uncensored tuvo la oportunidad de entrevistar recientemente a varias personalidades relacionadas con la WWE, como el periodista deportivo Phil Mushnick, quien aprovechó la ocasión para atacar a Vince McMahon:

«Mi conocimiento empírico, mi conocimiento basado en la investigación, basado en entrevistas y entrevistas con gente realmente buena. He conocido a gente maravillosa. Bruno Sammartino fue una de las personas más nobles que he conocido porque decía la verdad. Pero, basándome en lo que sé de Vince McMahon, es lo más parecido al personaje ficticio Hannibal Lecter que he conocido. Es así de enfermo. Creo que es un sociópata».

► Jonathan Coachman sobre Vince McMahon

Entre ellos estaba también el ex comentarista y entrevistador Jonathan Coachman, quien se acordó de los tiempos trabajando con McMahon explicando que si bien cuidaba de algunas personas, por otras no sentía ninguna preocupación:

«Vi a Vince McMahon cuando estábamos filmando sketches. Era un hombre muy agradable. Hacía cosas muy discretamente para cuidar de muchos tipos que se estaban haciendo mayores y que no podían ganarse la vida por sí mismos, y no podías entrar en un banco después de ser una Superestrella de la WWE y pedir un trabajo. La otra parte de Vince, sin embargo, es que no le importas. No le importas, no le importa tu familia. Hubo una vez en la que estaba en casa en Nochebuena y recibí una llamada para volar de regreso a Connecticut desde Kansas porque Vince quería filmar un sketch para estar en un programa el lunes para poder pasar tiempo con su familia. Ese es el Vince que creo que más recuerdo. Mientras fuera bueno para él y para la compañía, no le importaba el hecho de que estuviéramos con nuestros padres o con nuestros hijos o con nuestras familias. Ciertamente, cuando miro hacia atrás, un tipo al que solía respetar y por el que era increíblemente leal, nunca sería ese tipo hoy para él. No hay posibilidad».