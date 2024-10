¿Odiaba Vince McMahon a NXT?

Vince McMahon anunció su retiro en el 2022 después de enfrentar acusaciones de soborno, luego de lo cual, quedó la posta de la parte creativa de la WWE en Triple H. Cuando McMahon regresó a inicios del 2023, retomó el control, pero luego renunció nuevamente cuando surgieron nuevas acusaciones en su contra, hasta que finalmente se desmarcó de todo lo que representaba la compañía, incluyendo su paquete accionario.

► NXT no fue idea de Vince McMahon

El miembro del Salón de la Fama WWE, Kevin Nash, quien es un amigo cercano de Triple H, declaró recientemente que este último habría renunciado si Vince McMahon hubiera tomado nuevamente el control total de la parte creativa a su regreso el año pasado. Al respecto, durante la reciente edición de su podcast Behind the Turnbuckle, Jonathan Coachman estuvo de acuerdo en que podría haber algo de verdad en los comentarios de Nash, exlicando que a Vince no le gustó lo popular que se volvió el proyecto NXT de Triple H porque no fue su idea. Señaló que Vince no impulsó a las estrellas de NXT porque no quería que la gente pensara que Triple H era más inteligente que él, y que el ex mandamás de la WWE prefería llevarse el crédito por todo, incluso si eso significaba no dejar que otros tuvieran éxito.

“¿Qué era lo que más odiaba Vince cuando se trataba de Triple H? Odiaba algo nuevo que le gustara a la gente; que no fuera su idea. Vince odiaba que algo funcionara y que no fuera su idea. Triple H se inventó NXT. Y te das cuenta de que las estrellas de NXT nunca serían promocionadas. ¿Qué ves ahora? ¿Qué viste esta noche en Monday Night RAW? Estás viendo estrellas de NXT por todos lados. Sí, ese es Triple H. Ese es su bebé. Su mejor amigo Shawn Michaels dirige NXT. Vince odiaba eso.

Y ese era uno de los puntos débiles de Vince McMahon. Por mucho que diga, Tommy, ‘Hice cosas que eran buenas para el negocio’, si se le ocurrió la idea debería haber sido la oración completa porque no quería darle crédito a nadie, mucho menos a su yerno, para que la gente pensara que potencialmente Triple H es más inteligente que él».

Cuando Vince McMahon decidió tomar el control de NXT, surgió un renovado NXT 2.0, en el que todas las estrellas emblemáticas de la marca negra y dorada, o salieron de la compañía o se fueron al elenco principal, quedando el elenco prácticamente con talento jóven (aunque algunos muy destacados como Bron Breakker). Sin embargo, los niveles de audiencia no despegaron, y meses después llegó la dimisión del hombre de 77 años, lo que le permitió a Triple H volver a imponer su sello, no al mismo grado que la época de Adam Cole, Johnny Gargano y Tommaso Ciampa, pero que igualmente representó en una mejoría en el producto.