Jon Moxley: «Me importan un caraj* los cinturones»

En unas declaraciones formalmente anti-«hype», pero a la vez, muy suculentas, Jon Moxley dijo poco antes de NJPW Windy City Riot que seguiría siendo infravalorado aunque ganara el Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP.

Y Moxley acabó por ganar el título, no sin derramar bastante sangre ante un Tetsuya Naito que vio así cercanada su ostentación de poco más de tres meses, y que no sabe lo que es vencer todavía al ex-Shield, para cierta sorpresa del respetable presente en la Wintrust Arena.

Riesgoso movimiento el de NJPW, quien deposita su confianza sobre un talento bajo contrato con otra empresa. Moxley puede decirse así único luchador que sabe lo que es haber portado el Campeonato WWE, el Campeonato Mundial AEW y el máximo cetro de la casa nipona.

► El nihilista Jon Moxley

En las últimas horas, NJPW ha publicado las primeras palabras oficiales de Jon Moxley como nuevo Campeón Mundial de Peso Completo IWGP. Y merece la pena hacer transcripción de ellas.

«Eso es a lo que me refiero. Esa ironía que huelo, y que sabe a jodid* victoria. Soy el Campeón Mundial IWGP. Gracias a mis compañeros de equipo, a mis amigos, a mi familia, incluso a Eddie Kingston, a todos los que llevan 20 años conmigo en este viaje de subidas y bajadas. Estoy hoy en lo alto de una montaña que nadie ha subido antes. ¿Y saben qué? Me importan un caraj* los cinturones. No me importan realmente las tres letras, cuatro o cinco que están en la marquesina o en la camiseta, en el evento de pago por visión o en el cinturón. No me importan. Voy donde quiero. Hago lo que quiero, cuando quiero, y nadie puede detenerme. La próxima vez que vaya a Japón, me llevo esto conmigo. Así que os veo pronto. «Antes, tengo un mensaje para todo el mundo en New Japan Pro-Wrestling, alrededor del mundo. Cuando veis lo que hago a mis rivales, cuando veis lo que le hago a Shooter [Shota Umino], lo lejos que estoy dispuesto a llegar, la poca piedad que muestro, incluso a la gente que quiero, veréis las cosas completamente distintas. «Ren Narita, joven graduado en hombre muerto, el capítulo 1 empieza el 11 de mayo en California en NJPW Resurgence».

Este miércoles, Moxley está anunciado para aparecer en Dynamite. Más allá, ese mencionado 11 de mayo, defenderá su oro contra Narita.