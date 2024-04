Un repaso al comienzo de la nueva era en la WWE

WWE está comenzando una nueva era, la primera de su historia sin Vince McMahon. Triple H es el mandamás. Y Cody Rhodes el Campeón Indiscutible. No sin Roman Reigns porque él seguirá su camino, de hecho, poco después de salir derrotado de WrestleMania XL lanzó el mensaje al mundo de que iniciaba su «día 0». Tampoco podemos desmercer a Rhea Ripley, la Campeona Mundial, Bayley, la Campeona WWE, o Damian Priest, el Campeón Mundial de Peso Pesado. Ni a quienes trabajan detrás de cámaras: Nick Khan, Lee Fitting…

► La nueva era en la WWE

«Se avecinan tiempos emocionantes para el imperio de la lucha libre y comenzando una nueva semana, antes del siguiente Monday Night Raw, que será el antepenúltimo previo a Backlash France, en SÚPER LUCHAS realizamos un repaso al comienzo de esta nueva era con nuestros compañeros de Fightful.

«La empresa insistió en este hecho durante WrestleMania 40. Aquellos con quienes hablamos confirmaron que esto es una referencia directa al hecho de que no solo Vince McMahon ha dejado la empresa debido a acusaciones de tráfico sexual, acoso y agresión sexual, sino que tampoco hay un camino para que Vince McMahon regrese.

«La semana pasada, informamos sobre el optimismo que existía dentro de WWE en torno al primer WrestleMania sin influencia alguna de Vince McMahon. Desde agosto hasta mediados de diciembre de 2022, hubo brevemente un período en el que McMahon se retiró, pero durante gran parte de 2023 volvió a contribuir de forma remota. Ahora que Vince McMahon se ha ido, muchos de sus estándares y reglas han quedado obsoletos.

«Ibou de WrestlePurists dijo después de WrestleMania: ‘Hablé con alguien de WWE que me dijo que la promoción está deliberadamente alejándose de la terminología de Entretenimiento Deportivo’. Hemos escuchado algo similar, aunque no se ha emitido un edicto específico. Sin embargo, una fuente dijo: ‘La lucha libre ya no es una palabra tabú. Ya hay muy pocas palabras tabú. Y las palabras tabú que existen, la gente parece decirlas a pesar de que recibimos memorandos diciéndonos que no lo hagamos’.

«Una de esas ‘palabras tabú’ es Vince McMahon, a quien no se debe mencionar por su nombre en la programación de WWE, ni aparecer en imágenes archivadas si es posible. Nos han dicho que hay un esfuerzo concentrado por parte de WWE para desvincularse de él lo mejor posible.

«Sin embargo, WWE no tiene planes de desvincularse de su hija, Stephanie McMahon. Ella volvió a aparecer en WWE después de dejar la empresa el año pasado cuando Vince se impuso de nuevo. Ella había visitado el backstage en Survivor Series 2023, pero no había tenido un papel oficial en la empresa. Sin embargo, fue recibida con los brazos abiertos en el backstage de WrestleMania, y es muy apreciada por muchos. Su promo se mantuvo en secreto y se la incluyó como una promo de Triple H en la lista de eventos. Preguntamos a fuentes en WWE si hubo dudas sobre utilizar a Stephanie McMahon después de ser nombrada ‘Oficial Corporativa Número 3’ en la demanda de Janel Grant contra WWE. Aquellos con quienes hablamos dijeron que no han escuchado personalmente cómo Stephanie abordó las acusaciones de que sabía que Vince McMahon estaba participando en conducta sexual inapropiada. Una fuente dijo que la situación debió de ser complicada para Stephanie, y personalmente creían que su aparición era su manera de elegir firmemente un bando públicamente. Las fuentes de TKO dijeron que están apoyando a Stephanie McMahon en esta situación.

«No se nos ha dicho que Stephanie haya vuelto en capacidad de tiempo completo. Media docena de fuentes con las que hablamos afirmaron universalmente que la recibirían de vuelta con gusto.

«Las fuentes del backstage dicen que Bruce Prichard y Triple H no esperaban ser llamados al ring, y dicen que eso es algo que Vince McMahon habría estado vehementemente en contra de hacer si estuviera a cargo.

«Con respecto a las preocupaciones de aquellos que creían que Bruce Prichard había actuado en nombre de Vince McMahon, o que Nick Khan tenía conocimiento de la conducta sexual inapropiada incluida en la demanda, pudimos obtener algo de respuesta. Un talento de larga data dijo que cuando expresaron su preocupación sobre personas con conocimiento o que ayudaban a Vince aún estando en la empresa, les dijeron ‘nadie es indispensable en relación a esto’. Específicamente se les señaló el hecho de que WWE no solo ha sobrevivido sin Vince McMahon, John Laurinaitis y más tarde Kevin Dunn (por razones no relacionadas), sino que ha prosperado y ha tenido un mejor desempeño que nunca. Se le dijo al talento que Endeavor cree que cualquiera puede ser reemplazado en caso de que incluso figuras importantes necesiten ser retiradas.

«El Raw de WWE después de WrestleMania del año pasado vio a Vince McMahon convertirse en un proverbial demonio de Tasmania, apareciendo, devorando un guion y escupiendo algo completamente nuevo. Aquellos con quienes hablamos afirman que el evento del año pasado habría sido mucho mejor sin su participación.

«‘Los períodos más exitosos de WWE fueron períodos de babyface donde los fanáticos estaban apasionados por el talento y eran recompensados, y este fin de semana se sintió así’, dijo un productor.

«La producción en la camioneta de WWE también recibió altas calificaciones, y se dijo que fue fundamental para avanzar en la nueva era de WWE. Tendremos más sobre eso esta semana».