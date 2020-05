Jon Jones reacciona a la derrota de Anthony Smith a manos de Glover Teixeira

El campeón de peso semicompleto de UFC Jon Jones estaba prestando mucha atención a la derrota de Anthony Smith ante Glover Teixeira

Anoche Smith y Teixeira compartieron el octágono en una pelea de peso semicompleto. La pelea encabezó a UFC Jacksonville dentro del VyStar Veterans Memorial Arena. Teixeira puede haber sido el no favorito al entrar en la pelea, pero obtuvo una victoria por nocaut técnico en el quinto asalto .

Jon Jones y Anthony Smith han intercambiado palabras desde su enfrentamiento de marzo de 2019. "Bones" recurrió a su cuenta de Twitter para reaccionar ante la brutal derrota por TKO de Smith ante Teixeira.

"Anthony Smith habla de sobrevivirme para convertirse en campeón mundial, negro, por favor".

"El tío Glover no está jugando esta noche".

It seems like almost everyone who trash talk me during their fight week ends up losing. These boys thinking about being the champ instead of focusing on what it takes to get there. https://t.co/8LlrPgyHhf

— Jon Bones Jones (@JonnyBones) May 14, 2020