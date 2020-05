Joe Rogan explica por qué decidió comentar UFC 249

Joe Rogan ha explicado por qué decidió hacer los comentarios para UFC 249. Inicialmente, Rogan estaba en contra de la idea de estar en la mesa de transmisión del evento. Eso se debió a la pandemia de coronavirus.

La promoción intentó ejecutar UFC 249 en tierras tribales en California. Hacerlo significaba que el UFC habría evitado adherirse a la Comisión Atlética del Estado de California y una orden de quedarse en casa. Finalmente, el evento se retrasó hasta el 9 de mayo y se celebró en Jacksonville una vez que el estado de Florida consideró que los deportes a nivel nacional eran "esenciales".

Esto es lo que dijo Joe Rogan en marzo en su Podcast Joe Rogan Experiencie:

"El UFC está hablando de pelear el 18 de abril. No sé cómo van a hacer eso. No sé si podrán hacerlo en los Estados Unidos. Están hablando de hacerlo en un lugar con menos de 10 personas, solo en un campo abierto, supongo que alguien lo comentará pero no voy a ser yo, y lo van a montar en un lugar vacío. Y van a tratar de hacerlo el día 18".