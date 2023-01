Jon Anik defiende los comentarios de Jamahal Hill

El muy respetado comentarista de UFC , Jon Anik, está siendo rechazado por sus comentarios sobre Jamahal Hill. Anik estuvo del lado del octágono en UFC 283, que fue la primera parada de la promotora en Brasil desde que comenzó la pandemia.

Estaba hablando de la acción cuando Hill realizó la actuación de su carrera, golpeando a Glover Teixeira en el camino hacia ganar el campeonato de peso semicompleto.

Hubo reacciones mixtas a la victoria del título de Jamahal Hill en UFC 283 , ya que alborotó a los fanáticos por defender a Dana White después de su incidente doméstico con su esposa. Como resultado, el mismo grupo de fanáticos se disgustó cuando escucharon que Jon Anik se refería al nuevo campeón como “con clase”, lo que generó preguntas sobre si el comentarista sabía sobre los comentarios de Hill.

Un usuario de Twitter se encargó de señalar estos comentarios, publicando capturas de pantalla de los tweets de Hill y etiquetando a Anik. En respuesta, el veterano hombre de jugada por jugada defendió su declaración, diciendo que está basando su opinión en el hecho de que Hill ha tratado a sus compañeros luchadores y empleados de UFC con respeto durante el transcurso de su permanencia en la promoción, independientemente de estos. tuits polémicos.

I am judging this man on 3+ years of the way he has treated our entire staff and his fellow fighters. As a competitor, this guy leads the league in sportsmanship. Ask his peers. 🙏🏼

— Jon Anik (@Jon_Anik) January 22, 2023