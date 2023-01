Eblen revela cómo y por qué vencería a Alex Pereira

El campeón de peso mediano de Bellator, Johnny Eblen, tiene mucha confianza en sus posibilidades si alguna vez se concreta una súper pelea con Alex Pereira.

Eblen defenderá su título de peso mediano en el evento coestelar de Bellator 290 el 4 de febrero. Se enfrentará a Anatoly Tokov, quien está en una racha ganadora de siete peleas y tiene un récord general de 31-3.

Eblen ganó el cinturón al derrotar a Gegard Mousasi en Bellator 282. Ha ganado 12 seguidos para comenzar su carrera profesional en MMA después de una carrera en la lucha libre universitaria.

Eblen ha pasado de ser relativamente desconocido a una estrella de MMA en más de un año. Su trabajo con algunos de los mejores del American Top Team, incluidos Dustin Poirier y Jorge Masvidal , le da mucha confianza contra los mejores pesos medianos.

Tan confiado que Eblen siente que fregaría el piso con Pereira en una hipotética súper pelea de Bellator/ UFC . Durante una entrevista exclusiva con MMA News, Eblen dio una idea de cómo podría desarrollarse una pelea con Pereira.

“Yo abrumándolo con mi estilo, mi presión, mi lucha libre. Seguro que lo superaría en la lucha libre. Probablemente lo someta. No sabría cómo levantarse. Él no sería capaz de alejarse de mí. Obviamente, no voy a tratar de atacarlo por completo. Es kickboxer, uno de los mejores kickboxers del mundo, si no el mejor. Definitivamente tendría que usar mi ventaja en la lucha libre y lo haría totalmente, y creo que eso inclinaría la pelea a mi favor”.

Pereira ganó el título de peso mediano de UFC al derrotar a Israel Adesanya en UFC 281 . La victoria llegó solo ocho peleas en su carrera de MMA después de una larga permanencia en el kickboxing profesional.

Si bien Pereira es sin duda uno de los mejores delanteros del mundo, ha mostrado algunas fallas en su juego terrestre. Adesanya, que es un especialista en stand-up, pudo enfrentarlo en el clinch y ganar derribos. Eblen luego nombró a los dos peleadores actuales de UFC que le darían más dolores de cabeza a Pereira.

“Sí, [Khamzat] Chimaev y [Robert] Whittaker, creo que sí”.

Podría decirse que Khamzat Chimaev y Robert Whittaker son dos de los mejores peleadores de la UFC. Chimaev, en una victoria sobre Kevin Holland en UFC 279, mostró un agarre de élite al sofocar a Holland minutos después de la pelea.

Eblen, un exluchador universitario en Missouri, siente que tiene la receta para desmantelar a Pereira si alguna vez se encontraran cara a cara.