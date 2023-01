Blachowicz reta a Teixeira para pelea de retiro

Parece que Jan Blachowicz está un poco decepcionado de que Glover Teixeira se retire. Teixeira anunció su retiro después de perder ante Jamahal Hill en el evento principal de UFC 283, una pelea disputada por el título de peso semicompleto.

Este cinturón estaba vacante como resultado de que Jiří Procházka renunció al título para tomarse su tiempo y recuperarse de una grave lesión en el hombro, pero estos dos pelearon por el cinturón después de que Blachowicz peleara contra Magomed Ankalaev y empataran.

Jan Blachowicz tiene historia con Glover Teixeira, ya que los dos se enfrentaron en una pelea en la que Glover capturó el cinturón con un final de sumisión en el segundo round. De hecho, los dos estaban trabajando en una posible revancha cuando Procházka se lesionó antes de que UFC cambiara de dirección cuando el brasileño pidió más tiempo.

Como resultado, tiene sentido que Blachowicz tenga algunas ideas sobre el anuncio de Teixeira de su retiro en la jaula después del evento principal de UFC 283 . Publicando en Twitter , el peleador polaco rindió homenaje a la leyenda brasileña, recordándole en broma a Teixeira la revancha que aún le deben y desafiándolo a pelear.

Glover Teixeira announced his retirement. One of the greatest in MMA industry. The Legend. It was a true honor to crossed the gloves with you in the @ufc Octagon.

P.S. Bro, but you must remember that you still own me a rematch! 😉 So see you on the mat @gloverteixeira! Oss! pic.twitter.com/ipiFJTDbcX

— Jan Blachowicz (@JanBlachowicz) January 22, 2023