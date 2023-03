Johnny Gargano reacciona luego de reaparecer en NXT

En el reciente WWE NXT, Grayson Waller tuvo como invitado de su segmento a Shawn Michaels, y llegó al punto de retarlo a luchar en NXT Stand and Deliver. El miembro del Salón de la Fama WWE, a pesar de que tenía todas las ganas de ponerle las manos encima al australiano, obviamente decidió no exponerse, y en su lugar trajo de vuelta a Johnny Gargano a la marca —aunque de manera temporal— para presentarlo como el rival de Waller en el siguiente especial de NXT, que se llevará a cabo durante la tarde de este 1 de abril.

La última aparición de Gargano en NXT fue cuando anunció su salida de la WWE, y luego de la emotiva promo, Grayson Waller salió para atacarlo con una silla y dejarlo fuera de combate. Eso fue lo último que vimos del Rebel Heart en esta marca, y un enfrentamiento con Waller tiene todo el sentido del mundo, ya que cerraría este círculo.

Johnny Gargano recurrió a su cuenta Twitter después del programa para reaccionar a su regreso a WWE NXT. El ex Campeón NXT compartió un video de Candice LeRae y Quill, quienes estaban en primera fila apoyándolo en su épico regreso a la marca blanca y dorada, y dejó un emotivo mensaje en su publicación.

15 months ago before I was attacked with a steel chair the last words I said in an @WWENXT ring was that I was going to "teach my son to be the best man he could be"..

To steal a phrase from an old friend..

Daddy's Home. 🖤💛 pic.twitter.com/skFDL57GjE

— Johnny Gargano (@JohnnyGargano) March 8, 2023