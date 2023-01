Johnny Gargano actualiza cómo va su recuperación

«Me lesioné el hombro en en evento en vivo en Toronto (¿irónico?), y el equipo médico va a protegerme de mí mismo un poco… Pero apuesten que voy a hacer TODO lo que pueda para volver a ese ring y así ser el tipo que todos saben que puedo ser. ¡Sólo déjenme entrar en ese Rumble!».

Esta información sobre su lesión que Johnny Gargano compartía ayer recibe ahora continuación gracias a una actualización que el mismo luchador ha dado en The Bump. Los médicos le comunicaron que podría tardar de 5 a 6 semanas en recuperarse por completo pero el que fuera Campeón NXT está trabajando duro para volver antes a la programación de la WWE.

► La recuperación de Johnny Gargano

“Tuiteé que me lastimé el hombro en un evento en vivo en Toronto, lo cual es irónico porque ahí es donde regresé, en Toronto, y ahí es donde me lastimé el hombro. Me embistieron contra los escalones de acero y me torcí la articulación del AC. Los médicos dicen originalmente alrededor de 5-6 semanas. Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para reducir ese tiempo…

“Eso es lo más transparente que puedo ser aquí. Vamos a ver qué puede pasar, y voy a trabajar muy duro para volver lo antes posible porque hay muchas cosas que todavía quiero lograr. Un montón de cosas que todavía quiero hacer. Estoy lejos de estar contento con cómo me han ido las cosas recientemente, y quiero dejar atrás esos errores y mostrarles a todos los que creen en mí lo que Johnny Wrestling es realmente capaz de hacer”.

¿Qué os gustaría que fuera lo próximo de Johnny Gargano en la WWE?