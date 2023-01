“Si no te has dado cuenta, todo está cambiando un poco con la WWE en este momento. No creo que nadie sepa lo que está pasando con nadie esta semana, y mucho menos dentro de unas semanas”. Así se pronunciaba recientemente Ronda Rousey cuando durante una transmisión en vivo un fan le preguntó si estará en el SmackDown del 3 de febrero. Y si una de las estrellas principales de la WWE no sabe lo que está pasando, nos podemos imaginar quienes no tienen su estatus. La vuelta de Vince McMahon lo ha revolucionado todo.

► Jim Ross y la vuelta de Vince McMahon

Pero Jim Ross les tiene un consejo a todos en el elenco. El miembro del Salón de la Fama de la WWE, que ahora es comentarista en All Elite Wrestling, trabajó en la organización McMahon durante décadas y vivió todo tipo de momentos, algunos mucho más convulsos del que está ocurriendo actualmente. Y mientras hablaba recientemente en Grilling Jr, les enviaba un mensaje a los luchadores y luchadoras acerca de mantener la tranquilidad y seguir trabajando con normalidad mientras todo lo demás sucede a su alrededor.

“Van a ser días interesantes para ellos, y estoy seguro de que los muchachos que trabajan allí se estarán preguntando qué diablos está pasando. Mi consejo para ellos es simplemente hacer su trabajo. Ve a trabajar a tiempo, no seas un niño problemático, no seas un bebé. Estate dispuesto a aceptar las cosas para ver cómo va a funcionar, y ahí es donde veo que se avecina todo ese escenario”.

¿Qué os parecen las palabras de Jim Ross a las Superestrellas de la WWE?