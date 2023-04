John Cena tendrá un papel en la película de Barbie

El 21 de julio va a estrenarse en cines de todo el mundo ‘Barbie’, película en acción real de la famosa muñeca, la cual hace unas horas estrenó su primer tráiler oficial. La sinopsis es la siguiente: Una muñeca que vive en Barbieland será expulsada de ese mundo por no ser lo suficientemente perfecta debido a su personalidad excéntrica y a que no se ajusta a los parámetros de la sociedad en la que vive. Comenzará entonces una nueva vida en el mundo real, donde emprenderá una gran aventura. Protagonizan Margot Robbie y Ryan Gosling.

The official trailer for Greta Gerwig’s Barbie. 💅 pic.twitter.com/gYWztb45sG

— Letterboxd (@letterboxd) April 4, 2023