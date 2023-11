Su relación en WWE ha sido más mala que buena pero John Cena no deja que eso se interponga en su opinión sobre Roman Reigns. Tanto es así que lo considera como el más grande de la historia. Así lo califica en su reciente entrevista en After the Bell.

► «Roman Reigns es el más grande de la historia»

«Él es como una esponja, atlético, súper inteligente y un apasionado de esto, y me refiero a todo esto. Lo más importante, es un apasionado de la psicología. Digo que el Universo de la WWE es la superestrella más grande que tenemos. Roman navegó esas aguas sin ellos. La cosa con Roman es que no creo que Roman sea Roman si no tiene un tiempo para trabajar frente a una multitud ausente. La multitud está tan en contra del hecho de que la compañía creía en Roman Reigns… Yo establecí el precedente de ‘Chico de la compañía, adiós’. Todos tienen una colina empinada que escalar una vez que son impulsados. También sabemos que hay un gran rayo detrás del telón. ‘Tenemos que tener cuidado de cómo sucede esto porque no queremos que suceda’.

«Eso ocurrió absolutamente con Roman. Fue cuando la multitud no estaba allí que podías tomar más riesgos, que Roman podía ser él mismo. No había nadie que dijera, ‘Eso fue malo, no funcionó’, porque no tenías esa retroalimentación instantánea. Noche tras noche, se convierte en un personaje extremadamente matizado y de voz suave que no es el ‘¡Bienvenidos a SmackDown!’ a lo que están acostumbrados. Tan pronto como trajeron a la gente de vuelta, había hecho un programa tan envolvente que todos decían, ‘Hombre, quiero ver a este tipo’. Lo ha hecho mejor que cualquier otro que haya visto. En mi opinión, es el Mejor de Todos los Tiempos«.

«Al ver eso, fue muy difícil para algunos luchadores trabajar para esa multitud, definitivamente habría sido esa persona. Roman se sumergió en todo lo que le dieron y realmente lo convirtió en una experiencia cinematográfica y tan matizada y tan increíble. Logró que el espectador se interesara, sin la energía de la audiencia. Yo no tengo esa herramienta. No sé cómo podría hacerlo porque nunca lo he hecho. El Firefly Fun House fue lo más parecido. Es un entorno muy interesante cuando no tienes una audiencia».