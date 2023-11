John Cena imagina cómo acabará su carrera en WWE

Un día, la carrera de John Cena en WWE terminará. Al menos como luchador. No sabemos cuando, pero ocurrirá. ¿Cómo? Ni siquiera él lo sabe. Pero lo imagina. De ello estuvo hablando recientemente The Champ en After the Bell, poniendo en claro que lo único que le interesa es hacer, como suele decirse: lo mejor para los negocios. Esperemos que, bajo el nuevo orden creativo, el adiós del 16 veces Campeón Mundial esté más cerca del de Ric Flair contra Shawn Michaels que del de Kurt Angle contra Baron Corbin.

► El final de John Cena en WWE

«Hay muchas perspectivas diferentes. Cualquier otra persona sentada aquí probablemente elaboraría un escenario en el que, ‘Oh, en mi opinión, lo perfecto sería hacer esto, en este evento, con esta persona.’ Solo quiero hacer lo que sea mejor para la WWE. Esa ha sido mi forma de operar desde que entré en este edificio. No ha cambiado. Es mi forma de pensar, pero me ha ido bastante bien.

«Cuando tengo el coraje de expresar a aquellos que toman decisiones, ‘Oye, esto es lo que pienso’, hago lo que me dicen porque tengo plena confianza en que están haciendo lo que es mejor para el negocio. Cuando llegue a su fin, y lo hará, el momento perfecto será exactamente lo que se considere lo mejor para la WWE«.

Pero antes de que John Cena cuelgue sus botas -mucho antes, esperemos- tendrá que verse caras con Solo Sikoa mañana en Crown Jewel 2023. Ambos tendrán uno de los combates más esperados del Premium Live Event de Arabia Saudita. Y así como una nueva oportunidad de disfrutar del líder de la Cenation, también será una magnífica prueba para el integrante de The Bloodline, que ha estado respondiendo de manera perfecta cada situación en WWE.