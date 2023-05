John Cena dio una actuación paupérrima en WrestleMania 39 contra Austin Theory por el Campeonato de Estados Unidos. Nada se le puede echar en cara al 16 veces Campeón Mundial con todo lo que nos ha dado, con todo lo que ha dado a la lucha libre profesional, pero tampoco podemos engañarnos. Fue un combate digno de un house show. Dicho esto, durante su reciente entrevista en Busted Open Radio, The Champ avisa a todos de que lo que tiene que ofrecer es lo que vimos entonces.

> Lo que tiene John Cena

“Desearía seguir allí todos los días, es solo que mi cuerpo ya no puede más y no quiero darle al consumidor un mal producto. Esa es otra cosa que aprendí de esos veteranos. En ese momento, tipos como Eddie (Guerrero) simplemente arriesgaría todo solo para no darle al consumidor un mal producto. No me importa cómo me siento, no me importa cómo me siento físicamente, no me importa cuál es mi situación mentalmente, cuando estoy encendido, me pagaron un buen dinero y voy a salir y dar todo lo que tengo y, a veces, encontrarlo cuando no está.

“Estoy en un punto en el que todo lo que tengo, en comparación con el el listón que se ha puesto… lo que tengo es lo que viste en WrestleMania 39. Eso es lo que estoy seguro de que puedo ofrecer, y eso es muy bueno para aquí y para allá, pero eso no es todos los días en la WWE. El entretenimiento deportivo ha subido el listón y soy lo suficientemente humilde como para decir que es increíble, porque se supone que debes dejarlo mejor de lo que lo encontraste”.

A modo de opinión, quien escribe estas líneas también cree adecuado señalar que el bajo nivel de John Cena no es en comparación con el nivel actual luchístico en WWE. Quizá él ya no tenga más en su tanque de gasolina, lo cual es totalmente comprensible, pero la actuación fue mala, sin compararla con ninguna otra.

¿Qué te pareció John Cena en WrestleMania 39?