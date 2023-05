Cuando nos adentramos en la cuestión de que WWE no ha sabido crear nuevas estrellas con el paso de los años a quien escribe estas palabras siempre le viene a la mente la época en que se enamoró de la lucha libre profesional a mediados de los 2000. No tenemos que irnos a The Rock, Steve Austin, ni mucho menos a Hulk Hogan o Ric Flair. Entonces, estaban John Cena, Randy Orton, Triple H, Shawn Michaels, The Undertaker, Edge, Batista, Chris Benoit, Chris Jericho, Kurt Angle, Jeff Hardy, Rey Mysterio… 15 años después, están Roman Reigns, Seth Rollins, Kevin Owens, Sami Zayn, Cody Rhodes, AJ Styles, Drew McIntyre, Bobby Lashley, The Usos, Sheamus…

> “Roman Reigns podría ser el mejor de la historia”

Cualquier tiempo pasado fue mejor, reza el dicho, y, al menos para un servidor, esta frase es totalmente cierta en lo relativo a las estrellas de la WWE. De ahí que, aunque siempre teniendo claro que es solo una opinión, le suene tan extraño que Roman Reigns pueda ser el mejor de la historia. Incluso atendiendo a la actualidad, si hablamos de calidad luchística, no, si hablamos de micrófono, tampoco… Pero eso es lo que piensa John Cena. Mientras hablaba recientemente en Busted Open Radio, el 16 veces Campeón Mundial señalaba que el Campeón Universal Indiscutible quizá sea el más grande.

“Entonces, mi número uno personal, creo que Roman Reigns debe ser considerado fuertemente. Lo que ha hecho con el campeonato, lo que ha hecho como un artista esencialmente selectivo, ha redefinido cómo lo haces. No solo eso, la razón por la que realmente coloco muchos elogios sobre los hombros de Roman, y se lo he dicho personalmente, [es] su capacidad para pasar energía a más que a sí mismo. [No lo he visto] desde los Cuatro Jinetes, pero la diferencia entre él y Ric es que Ric siempre estuvo ahí y eso es genial. Me encanta que Roman lo haya hecho a su manera al crear su propia personalidad, lo hizo a su manera al redefinir lo que significa estar en la punta de la flecha.

“Él está allí de forma selectiva, se ha hecho exclusivo y, al hacerlo, ha traído como ocho personas con él. Ha permitido que todo el linaje se supere. Lo que hace Roman es impulsar a los demás, no solo a sí mismo, lo cual yo nunca pude hacer, punto. Estás conmigo, y tienes una oportunidad cuando estás allí, pero muchas veces pasabas a hacer otras cosas que no causaban tanta atención y la percepción de la audiencia era que yo te enterraba. La capacidad de Roman de ser tan bueno y de difundir su energía tan escasamente que crea otro talento, y lo hace exclusivamente. Esa es su diferencia con Ric, Ric siempre fue la pieza central. Roman tiene días libres, pero todavía está allí. Su presencia es tan grande que nunca había visto algo así”.