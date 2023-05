John Cena aborda las críticas de enterrar al talento en WWE

John Cena fue la cara de la WWE de 2006 a 2016 y ahora ha adoptado el rol de medio tiempo. Durante sus más de dos décadas de carrera, Cena ha logrado mucho con la compañía y sigue siendo un nombre masivo en la industria. Sin embargo, muchos lo criticaban por su reputación de “enterrar” a otras Superestrellas, como por ejemplo en aquella rivalidad con The Nexus en el 2010, donde se dice que se rehusó a perder contra el grupo liderado por Wade Barrett.

► John Cena no quería pasarle la antorcha a cualquiera

Durante una entrevista reciente con Busted Open Radio, The Leader of Cenation abordó su reputación de enterrar al talento de la compañía y afirmó que no quería “pasarle la antorcha” a cualquiera. Cena luego usó su combate contra Autin Theory en WrestleMania 39 para demostrar aún más su punto.

“No se lo pasas a nadie. Solo esperas poner energía y cualquier persona con potencial puede obtenerla. Se dijo que le pasé la antorcha a Roman hace años, y él es absolutamente la cara de la franquicia.

En mi opinión, es el más grande de todos los tiempos. Traté de hacer lo que pude, y cuando lo hice, no fue el milagro. Como, no sucedió. Lo consiguió en sus propios términos.

Simplemente me gusta ver a personas apasionadas por el negocio, que quieren estar allí, que quieren aparecer, que no lo usan como un vehículo para hacer otra cosa porque la cosa en sí es increíble. Está bien si tienes otras oportunidades afuera. Eso es un testimonio de tu trabajo, pero hombre, desearía estar allí todos los días.

Entonces, conmigo, si me pones en esa conversación, solo podría ayudar a la persona con la que estaba trabajando mientras trabajaba con él. La reputación que tuve en la salsa mientras estuve en ella fue que enterré el talento porque realmente invertiría todo mi corazón.

Me senté con Austin Theory durante unas 10 horas. No desperdiciamos un día, invertimos un día, para hablar de nuestro por qué, como, ¿cuál será nuestra historia? Haría eso con todos. Lo vivo. Mi corazón está en el plato. Pero después de que estuvieron conmigo, no se llevaron esa energía con ellos, sino que se la di al siguiente tipo.

Así que bien, ¿quién es el siguiente? Fue AJ y ahora es Kevin Owens. Muy bien, ‘Kevin, ven aquí’. Nos sentaremos durante dos semanas y solo hablaremos de cosas. Luego vamos a salir y probar algunas cosas locas, ver qué funciona y luego dar lo mejor de nosotros. Kevin terminó, Sami, no hay problema.

Lo que hace Roman, simplemente estar afiliado a su energía, atrae a tanta gente. Eso es algo que nunca podría hacer, nunca, punto.

Como, estás conmigo y tienes una oportunidad cuando estás allí, pero muchas veces saliste a hacer cosas que no se vieron de la misma manera, y luego la percepción de la audiencia es, ‘ Dios mío, lo enterró’. Ganar o perder no importa. No he ganado una lucha en cinco años. No importa.”

John Cena apareció por última vez en WWE durante la primera noche de WrestleMania el sábado cuando desafió a Austin Theory por el Campeonato de los Estados Unidos, mismo que lo perdería en corto tiempo tras recibir un golpe bajo y un A-Town Down. Actualmente el 16 veces campeón mundial se encuentra ocupado con su vida en Hollywood, donde está próximo a estrenarse la película de la famosa franquicia, Fast X.