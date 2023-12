Joey Janela: «El odio hace que no me valoren»

Después de haber estado cerca de dos años fuera de acción debido a una lesión, Kota Ibushi volvió a luchar en marzo de 2023 en dos eventos de GCW, venciendo en el primero (Josh Barnett’s Bloodsport 9) a Mike Bailey mientras que en el segundo (Joey Janela’s Spring Break 7) a Joey Janela. En este nos enfocamos ahora pues el mismo Janela habló de él recientemente en Fightful Overbooked’s Into The Weeds, señalando que está feliz de haber sobrevivido a tal combate.

No solo eso, el de cuando en cuando controvertido luchador también apunta que siente que el odio hacia él en Internet hace que no se valore adecuadamente su trabajo.

«Siento que fue increíble. Fue increíble, excepto que necesité 12 grapas después. Esa ha sido la historia de mi vida, todo el año. Ahora estoy lleno de cicatrices. Siento que cualquier cosa con mi nombre se pierde de todos modos. No sé por qué es así. Supongo que es por el odio hacia mí en Internet. Mucha gente olvida lo bien que me está yendo este año, teniendo algunas de las mejores luchas independientes en el mundo.

Last night I was chatting with my friend about how fun that Kota Ibushi match Vs Joey Janela was!

So I went back and showed some clips! Well since I have them out I’ll share with you guys too!

This match was brutal! #gcw #gamechangerwrestling #springbreak pic.twitter.com/op9zHBDRG5

— Christine (@ShiningPolaris) June 10, 2023