Joe Hendry es uno de los luchadores más populares de la lucha libre profesional en la actualidad. Uno de los motivos son las parodias musicales que realiza. Sin ir más lejos, durante la primera noche del especial The Great American Bash dedicó una a Gallus antes de que estes le dieran una paliza. Como consecuencia, en la segunda, el luchador de TNA, se vio las caras en un combate con Joe Coffey.

«There’s only one Joe that NXT believes in.» Do you believe in @joehendry? 🤔 #NXTGAB pic.twitter.com/8D2cTtqdZx — WWE NXT (@WWENXT) August 6, 2024

► Las parodias de Joe Hendry

El trío de villanos no se tomaron nada bien las palabras del «Prestigious One» y no fueron los únicos. Sin revelar nombres, Hendry cuenta a Kenny McIntosh de Inside The Ropes que hubo tres compañeros que se enojaron con él.

«Hay tres personas que se molestaron, y no voy a decir quién es quién, pero te contaré qué pasó. Una vez, alguien empezó, en medio del combate, a pisotearme de verdad y tuve que controlar la situación lo mejor que pude. Estoy orgulloso de cómo lo manejé. En otra ocasión, alguien salió del edificio furioso y no regresó hasta después de tres horas, y luego tuvo que completar el trabajo del día. Y hubo una tercera vez en la que no informé a la persona sobre la entrada y se molestó por eso. En ese caso, probablemente tenían razón, pero yo sabía cómo iban a reaccionar los fans. Sabía que iba a ser genial para el negocio y que no podría convencerlos en ese momento; solo lo entenderían con el tiempo. Con las entradas, en muchos casos, lo mejor era pedir perdón en lugar de pedir permiso».

¿Qué opinas de las parodias musicales de Joe Hendry?