La ex campeona de peso paja del UFC, Joanna Jedrzejczyk, no está retirada, al contrario de los rumores generalizados que han sonado con relación a eso.

A principios de este mes, en una publicación en su cuenta oficial de Instagram, Joanna Jedrzejczyk, de 32 años, usó el hashtag # 33 y se retiró. Ese hashtag causó especulaciones desenfrenadas de que podría estar colgando los guantes.

Joanna Jedrzejczyk aclara los rumores del retiro

Los fanáticos de Joanna Jedrzejczyk pueden descansar tranquilos de que ese no es el caso.

.@JoannaMMA cleared up the rumours surrounding her potential retirement stemming from a hashtag she posted earlier this month, on #TheBash with @petesycarroll & @niallmcgrath4. https://t.co/5TxV8kk2H0 pic.twitter.com/6iiPEyVnaQ — The Bash MMA (@TheBashMMA) July 27, 2020

Si bien Jedrzejczyk aún no está colgando los guantes, reconoció que es difícil no sentirse un poco retirado dado el estado actual del mundo. Debido a la pandemia de coronavirus, no puede viajar al American Top Team en el sur de Florida, lo que significa que no puede prepararse adecuadamente para una pelea.

"Siento que estoy retirado. No puedo volver al estado debido a la situación COVID. Mikey Brown, mi entrenador principal, se enfermó. Mis compañeros de equipo están enfermos. Por lo tanto, es muy arriesgado regresar a los Estados Unidos, y no me veo preparándome para mi próxima pelea en un lugar diferente al American Top Team en Coconut Creek ”.

Joanna Jedrzejczyk peleó por última vez en marzo, cuando perdió una estrecha decisión en una pelea por el título de peso paja con la actual campeon de la división, Weili Zhang. La pelea es considerada la mejor pelea de 2020 hasta ahora. A pesar de este revés, ella sigue siendo una de las mejores peleadoras de la división y es probable que solo esté a una o dos victorias de otra oportunidad de ganar oro.

La pandemia del coronavirus tiene a muchos peleadores varados en diferentes países debido a las restricciones de vuelo que existen, en busca de evitar los contagios de un virus que está acabando con muchas personas alrededor del mundo.