Luego de 21 años y por segunda vez en su historia, NJPW anunció que se presentará en el estadio de beisbol Meiji Jingu, para el gran cierre de la actual gira "Summer Struggle" con el evento denominado "Summer Struggle in Jingu 2020".

La magna función se llevará a cabo el 29 de agosto y es la segunda vez que se presenta en un evento al aire libre. Inaugurado en 1926, el recinto tiene una capacidad de 37.933 espectadores y pertenece al Santuario Meiji, siendo la casa oficial del equipo de béisbol profesional Tokyo Yakult Swallows.

Debido a las restricciones sanitarias por la Pandemia de Coronavirus, NJPW reduciría la afluencia de espectadores. En caso de lluvia, la función podría posponerse al día siguiente, ya que este es un estadio descubierto.

► Recordando la histórica función de "Jingu Climax: Battle of Last Summer"

En ese mismo lugar se realizó la histórica función "Jingu Climax: Battle of Last Summer", también producida por NJPW el 28 de agosto de 1999, donde reunió cerca de 48000 espectadores y se transmitió en vivo por TV Asahi.

La función es recordada por el interesante cartel que presentó, donde se disputaron tres luchas de campeonato, así como tres luchas especiales individuales.

Shinjiro Otani y Tatsuhito Takaiwa hicieron la primera defensa del Campeonato de Parejas Jr. IWGP ante Jushin Thunder Liger y El Samurai.

Siguió una batalla por el Campeonato Jr. IWGP donde Kendo Kashin (ganador del torneo Best of the Super Jr. de 1999) le arrebató el cinturón a Koji Kanemoto. Ambos ya se habían enfrentado en la gran final del torneo, por lo que Kashin logró su segundo triunfo consecutivo a expensas de Kanemoto.

También Manabu Nakanishi y Yuji Nagata se proclamaron monarcas tras vencer a The Mad Dogs (Michiyoshi Ohara y Tatsutoshi Goto) en una confrontación por el Campeonato de Parejas IWGP.

En la lucha semifinal, Masahiro Chono noqueó al "Rey de la Destrucción" Shinya Hashimoto por lo que el réferi detuvo la lucha y lo proclamó ganador.

Para el turno estelar, chocaron en un Death Match Especial (ring sin cuerdas, rodeado con alambre de púas electrificado y una kama), The Great Muta y The Great Nita, los alter ego de Keiji Mutoh y Atsushi Onita, respectivamente. La modalidad era especialidad de Onita, misma que había popularizado años antes en FMW.

Ambos gladiadores hicieron su arribo con entradas espectaculares, usando trajes muy elaborados. El equipo de Nita semejaba una armadura blanca y el de Muta venía decorado con una serpiente y una calavera en los hombros, además de una máscara tipo Terminator.

La lucha sólo duró 13:30 minutos, pero fue muy disputada y la serie de explosiones al proyectarse en el alambre de púas no tardó en agotarlos físicamente.

Muta castigó a Nita con la Kama, golpeándole la cabeza y dejándolo inerte, para llevarlo al toque de espaldas y así se llevarse la victoria. De esta manera, la supremacía de The Great Muta, quien ya estaba cobrando mucha popularidad, se hizo manifiesta.

The Great Muta celebró su triunfo diciendo que era el número uno y señaló que Nita estaba muerto. Herido y humillado, the Great Nita salió del ring para ir a ocultarse en un ataúd.