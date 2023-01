La luchadora que fuera Superestrella de la WWE en NXT UK Jinny dice adiós a los encordados. Lo anuncia en una reciente publicación en redes sociales en la que señala que lleva mucho tiempo lidiando con una lesión y que le llegó el momento de tomar la decisión de retirarse. Ella es también la pareja de Gunther, el actual Campeón Intercontinental. Por ejemplo, aunque obviamente no hemos estado hablando de la guerrera por su carrera, a finales de 2022 la veíamos cenando tanto con él como con Ludwig Kaiser, su compañero en el trío Imperium, y la pareja de este en Nueva York.

After a long time away due to an injury, I have made the decision to hang up my fashionable boots.

Thank you for all the memories. I'll remember for them forever.

Every journey has an end, but in life, every ending is just a new beginning. I'm excited about what's next 💋 pic.twitter.com/XNJyDyRjPJ

— Jinny (@JinnyCouture) January 14, 2023