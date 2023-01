Li Jingliang llamó a Tony Ferguson para volver a programar su enfrentamiento inicialmente programado para septiembre.

Podría decirse que ‘The Leech’ recibió el peor resultado de la baraja de cartas de pelea de UFC 279. Jingliang estaba programado para pelear contra Ferguson antes de que Khamzat Chimaev perdiera peso drásticamente y cambiara todo.

‘El Cucuy’ fue ascendido al evento principal contra Nate Díaz, mientras que Daniel Rodríguez se enfrentó a Jingliang. ‘The Leech’ se vio obligado a pelear en 180 libras en lugar de 170 libras, lo que lo puso en desventaja contra el contundente Rodríguez. Después de perder por decisión dividida, el peleador chino de 34 años quiere pelear con Ferguson a continuación. Tenía esto que decir en Twitter:

Hey Tony @TonyFergusonXT I’m bored now it’s too hot in Florida, let’s party. Me and you have unfinished business let’s dance in March, are you ready? Let’s go Champ @DanaWhite @UFC

— The Leech (@LiJingliangufc) January 7, 2023