A Mercedes Moné ya le salió una rival en AEW

Sin saberse si Mercedes Moné va a ir a AEW, la All Elite Willow Nightingale ya quiere luchar con ella. De ello estuvo hablando recientemente en Grapsody. Aunque la ex WWE no es la única con la que quiere verse las caras en la compañía Khan.

► Willow Nightingale quiere luchar con Mercedes Moné

“Toni Storm es importante para mí. Realmente me encantaría volver a luchar contra Jamie Hayter, no solo porque es campeona, sino porque es campeona [risas]. Definitivamente creo que tanto Sasha (Banks) como Bayley son dos mujeres que ayudaron a revolucionar el negocio cuando yo estaba empezando. Nunca quitaré sus nombres de la mesa. (Hikaru) Shida también sería increíble.

“Quiero luchar con todas, honestamente, ya sea personas que tienen mucha más experiencia que yo, o personas de las que he sido fanática durante mucho tiempo, o incluso las mujeres de nuestra lista que tienen menos experiencia. Me encantaría ayudarlas a darse cuenta de sus propias fortalezas y darles confianza. Quiero ser una luchadora consistente en la calidad de mis combates, y también quiero ser confiable y ayudar a otras personas en nuestra lista. Todas, denme a todas. Willow vs. El Mundo”.

A big victory for @willowwrestles tonight on #AEWDynamite LIVE on TBS right now! pic.twitter.com/HY7gQ9WloW — All Elite Wrestling (@AEW) December 1, 2022

Tanto Matt Hardy como Paul Wight dijeron recientemente que Mercedes Moné sería una gran adición a All Elite Wrestling pero realmente no está claro si esto va a suceder. Lo iremos viendo con el paso del tiempo. Lo único seguro sobre el futuro de la luchadora es su combate contra KAIRI por el Campeonato Femenil IWGP en Battle at the Valley.

¿Os gustaría ver a Mercedes Moné luchando con Willow Nightingale?