Jinder Mahal repasa su breve historia con The Rock

El Universo WWE enloqueció en torno a Jinder Mahal en pocas semanas. Por un lado, por su breve interacción con Seth Rollins y su oportunidad por el Campeonato Mundial de Peso Pesado. Algunos lo veían ganando el Royal Rumble para ir a WrestleMania 40. Por el otro, por su pequeña historia con The Rock, que no fue más que un intercambio de declaraciones y un ataque que «The Great One» le propinó en Raw. Aún así, «The Modern Day Maharaja» tuvo un momentum corto pero intenso. Y recientemente estuvo hablando de La Roca en The Gorilla Position.

► Jinder Mahal de The Rock

«No lo sugerí. Fui a casa para Navidad. Cuando regresé a Tampa, recibí una llamada de uno de los escritores, ‘Creo que probablemente has visto en las redes sociales que anunciamos que regresará un Campeón de la WWE.’ Sí, soy yo, pero… Sabía que venía algo grande. ‘Va a haber un gran cambio, en realidad estarás con The Rock. No le digas a nadie.’ Me enteré unos días antes. Qué momento tan increíble. Estaba súper emocionado. The Rock es uno de los artistas más asombrosos de todos los tiempos. Muy generoso. Muy fácil de trabajar. Esa fue la promo en la que estuve más relajado. Es un absoluto profesional.

«Mientras tanto, he estado trabajando con un coach de actuación. Esa fue una faceta diferente de mí que pude mostrar y recibí muchos comentarios positivos y una respuesta muy positiva en general a mi actuación. Continué con una promo contra Seth Rollins. Tuve una lucha por el título. En general, fue un gran comienzo de año. No lo planeaba, pero por suerte, me mantengo listo todo el año. Eso es la WWE, cualquier cosa puede pasar en cualquier momento. Como cuando me convertí en Campeón de la WWE de la nada».

«Increíble. Obviamente, ahora es miembro del consejo, así que aporta una faceta diferente de entretenimiento a la WWE. Creo que solo nos hará más grandes. Coincide con que Raw se muda a Netflix el próximo año. Es un momento increíble. Un momento increíble para la empresa. Estamos explorando territorio inexplorado en términos de crecimiento. Todos nosotros, los artistas en el vestuario, estamos súper emocionados. Dwayne es un artista muy generoso. Basado en mi experiencia, siempre ha sido súper servicial. Cada vez que está en Raw o SmackDown, se queda después. Es súper accesible, se lleva bien con todos. En general, es algo positivo.»