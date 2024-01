Jim Ross: «Bien, parece que AEW está reiniciando»

Jim Ross adelantaba recientemente que con toda probabilidad no va a volver pronto a la programación de AEW pero desde su ausencia continúa atento a todo lo que ocurre en la empresa donde es comentarista, de ahí que calificara la salida de Andrade El Ídolo como lamentable (también cree que regresará a WWE) o que aplaudira la coronación de Samoa Joe como Campeón Mundial en Worlds End. Y con este movimiento, así como que Eddie Kingston ganara el Campeonato Continental en el mismo evento, continuamos.

► «AEW se está reiniciando»

«Hubiera disfrutado enormemente comentar ese combate debido a toda la psicología que involucraba. Soy un gran admirador de la pasión y ética laboral de Eddie. Así que felicidades a Eddie Kingston; ha pagado sus deudas más de una vez. Estoy realmente contento por él.

«Quizás esto revele un poco mi ignorancia, pero ni siquiera conocía a Eddie Kingston hasta que llegó a AEW. Sé que había tenido una exitosa carrera en el circuito independiente y demás, pero a veces no tenemos la oportunidad de ver los resultados de esos shows independientes. No se distribuyen tanto… aunque son más accesibles ahora debido al streaming y cosas así. Pero sinceramente, no estaba al tanto del trabajo de Eddie, y luego, cuando llegó, tuvo un par de combates realmente buenos para comenzar en AEW, así que estaba en el lugar correcto en el momento correcto. Bien por Eddie. Veamos a dónde nos lleva esto. Seguramente será un paseo divertido, sin duda. Siempre ofrecerá una gran pasión, sin tonterías. Creo que es realmente un hallazgo valioso. No es una sensación de la noche a la mañana, obviamente, pero ciertamente merece avanzar. Con suerte, le irá bien.

«Es interesante. Parece que AEW está reiniciando la mesa, reiniciando, por así decirlo, y creo que eso es inteligente. Considero que es una buena estrategia. Dales a todos una camiseta diferente y un papel diferente. Solo esperemos que todos estén a la altura de las expectativas y el papel asignado, y parece que lo estamos logrando. Es emocionante ser parte de esto, y me siento feliz de contribuir a ello», apunta Jim Ross en Grilling JR.