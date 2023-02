Jim Cornette habla sobre el Roman Reigns vs Sami Zayn

Después de que Roman Reigns derrotara a Kevin Owens en el reciente Royal Rumble por el Campeonato Universal Indisputable WWE, The Usos y Solo Sikoa arrasaron con The Prizefighter en el ring y el Jefe Tribal intentó obligar a Sami Zayn a golpear a su mejor amigo con una silla, pero él se negó, provocando la traición hacia The Bloodline, que tuvo consecuencias inmediatas al recibir una paliza por parte de todos sus miembros, con excepción de Jey Uso. Menos de una semana después de estos eventos, se pactó el esperado combate entre el Jefe Tribal y el ex Uce Honorario para Elimination Chamber, con los títulos en juego.

► Jim Cornette está de acuerdo con que Sami Zayn y Roman Reigns se enfrenten en Elimination Chamber

El ex comentarista de WWE, Jim Cornette, habló en la última edición de Jim Cornette Experience sobre la rivalidad entre Sami Zayn y Roman Reigns, y agregó que es perfecto que ambos se enfrenten en Elimination Chamber en lugar de WrestleMania, ya que el evento se llevará a cabo desde Montreal, de donde es oriundo el ex Campeón Intercontinental WWE.

“No tuve el mismo problema que tuve con el asunto del Royal Rumble: se les permitió tener una orden absoluta para matar a este tipo durante el mayor tiempo posible y nadie movió un dedo. En este caso estaba sucediendo, estaba pasando, estaba evolucionando repentinamente… ¿Cómo pasamos por alto que el evento premium en vivo de febrero es en Montreal? Esto es perfecto. Estábamos hablando de si Sami vs. Roman estaría en WrestleMania, no, nunca lo harán. Pero Sami y Roman en Montreal es jodi**mente perfecto“,