Ser un jugador de la NFL es cosa seria, ya que tienen una vida llena de intensas exigencias físicas y mentales que solo están reservadas para los pocos que están verdaderamente dedicados al deporte y que a la larga, genera un impacto físico enorme en sus cuerpos. Si bien sus temporadas “solo” son de 17 juegos por año (a diferencia de otros deportes como la NBA, MLB o MLS), la constante exposición a los golpes brutales y colisiones constantes suelen provocar lesiones, a tal punto que en muchas ocasiones han tenido que jugar adoloridos o infiltrados, agravando su situación.

Si bien muchos argumentarían que no es fácil jugar en la NFL, para Seth Rollins —quien es fanático del deporte de las tacleadas— este deporte podría no ser tan rudo como lo es la lucha libre profesional, dado que también se encuentran expuestos a toda una series de lesiones, sin mencionar que no cuentan con una “temporada baja” o periodos de descanso en el que sus cuerpos puedan rehabilitarse. Durante una entrevista reciente con Sports Illustrated “El Visionario” sustentó su afirmación.

“Los luchadores profesionales, sin duda alguna. ¿Necesitas una razón por qué? Quiero decir, lo hacemos todo el año. No tenemos descansos, cariño. Lo estamos haciendo todo el tiempo. Sin temporada, sin temporada baja, sin recuperación, sin rehabilitación. No, nada de eso. No tenemos los entrenadores. No tenemos el personal. La NFL tiene. Absolutamente, los luchadores profesionales son más duros. No hay duda de eso.”

El debate mencionado por Seth Rollins es uno del que ya se ha hablado mucho tiempo; sin embargo, eso no quiere decir que el Visionario no respete a los jugadores de la NFL, sino que simplemente hizo una comparativa, que incluso puede sustentar con una experiencia propia debido a las lesiones que ha sufrido. Además, recordemos que varias Superestrellas actuales, como Roman Reigns, Baron Corbin o Pat McAfee, han incursionado previamente en el fútbol americano profesional.