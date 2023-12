Jey Uso quiere enfrentarse a CM Punk

CM Punk ha dado de qué hablar después de su retorno en Survivor Series 2023, apareciendo por primera vez en más de nueve años. «The Best in the World» ha firmado un contrato multianual, y las reacciones no se hicieron esperar, y las mismas han sido diversas.

► Jey Uso está contento por el regreso de CM Punk

Jey Uso está en medio de una carrera individual luego de dejar a The Bloodline hace unos meses, y aunque no ha conseguido ningún título, está ganando mucha relevancia. Además, fue parte del equipo ganador en el reciente WarGames varonil, justo minutos antes del regreso de Punk a la WWE.

Durante una entrevista reciente con Alex McCarthy del Daily Mail, se le preguntó a Jey Uso si quiere enfrentarse a CM Punk, y el primero dejó en claro que definitivamente está listo para rivalizar con The Second City Savior.

“La gente va a hablar de él, así que sí, volverá. Eso es lo que es WWE, no importa lo que vamos a complacer a los fanáticos y ganar dinero, ¿por qué no lo traerías?”

‘Me gusta el chico, hombre. Estuvo aquí hace diez años y nunca hubo problemas. Si estás en esta profesión, debes tener la piel dura y ser capaz de aceptar bien las críticas. No puedes enojarte por nada de esto. “

“Así que CM Punk está invitado a mi casa, todo es amor. Alineémoslo. Haré una historia con CM Punk, estoy listo”.

“Me alegro de que haya regresado. La última vez que estuvo aquí tenía pintura en la cara, soy un Jey Uso diferente estos días”.

Durante la misma entrevista, Jey Uso también agregó que piensa que Roman Reigns derrotará a CM Punk en un posible enfrentamiento entre ambos.