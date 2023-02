Jessica Andrade: “Si gano iré contra Weili Zhang”

Jessica Andrade cree que está a una victoria de una oportunidad por el título. La ex campeona femenil de peso paja de UFC confía en que pronto tendrá una oportunidad por el oro si sale victoriosa en su próxima salida.

Andrade (24-9 MMA, 15-7 UFC) regresa a la jaula el sábado por la noche en una pelea de corto aviso contra la prospecto de peso mosca Erin Blanchfield (10-1 MMA, 4-0 UFC). La pelea está programada para encabezar UFC Fight Night 219 .

Aunque la pelea se disputará en las 125 libras, Andrade cree que una victoria le dará una pelea de campeonato en las 115 libras.

“Le he dicho esto a todos, durante todo el año, que quieren seguir siendo un peso paja. Me puse mis objetivos y ahí es donde quiero quedarme. Creo que después de cuatro victorias consecutivas, estoy más cerca de enfrentarme a Weili Zhang“.

“Y sobre ese tema, fui a China para enfrentar a Weili. Entré allí, fui hacia ella. Podemos pelear en Las Vegas, eso sería genial, o en cualquier lugar de los Estados Unidos, pero esto es una segunda naturaleza para ella. Pasó su tiempo en la PI, hizo campamentos aquí, así que quiero llevarla a Brasil porque fui a China para enfrentarla. Quiero sacarla de su zona de confort. Fui a ella, así que ¿por qué no hacerlo por mí? Pero quiero quedarme en el peso paja, lo he dicho todo el tiempo. Nuevamente, cuatro victorias consecutivas y contra un prospecto, creo que seré considerado aquí para una oportunidad realmente clara en Weili”.

Andrade, quien comenzó su carrera en UFC como peso gallo, está en una racha de tres victorias consecutivas, alternando entre las divisiones de peso paja y mosca. Sus intenciones han sido mantenerse en las 115 libras, pero las oportunidades han subido a las 125.

La brasileña tiene mucho respeto por Blanchfield. Ella espera que la pelea sea un buen espectáculo para los fanáticos.

“Ella venía a pelear contra el No. 1 en el ranking, y yo vendría al No. 3. Tuve la oportunidad de pelear con alguien en los rankings más bajos, entonces, ¿por qué no darle esa oportunidad a alguien más? Creo que es un desafío ser aceptado, y estoy listo. No le temo a nadie. Estamos en la clasificación. Vengo de tres victorias seguidas, así que será una buena pelea. Ya veremos.”