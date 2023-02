Cejudo: "Sería más duro para Volkanovski que Makhachev"

The Lord of Darkness

Henry Cejudo cree que le daría a Alexander Volkanovski una prueba más dura que la que le hizo Islam Makhachev en UFC 284.

El campeón de peso pluma Volkanovski (25-2 MMA, 12-1 UFC) llevó al campeón de peso ligero Islam Makhachev (24-1 MMA, 13-1 UFC) al límite en su pelea por el título el sábado pasado, pero finalmente se quedó corto .

Aunque Volkanovski mantuvo su puesto No. 1 en la clasificación libra por libra, el ex campeón dual de UFC, Cejudo, no se convenció por completo de su desempeño.

“Entonces, mucha gente me está descartando ahora. Alexander Volkanovski tuvo una actuación increíble contra un tipo que nunca ha estado en cinco rounds con alguien por primera vez”.

“Felicitaciones, Alexander. Hiciste un gran trabajo. Fuiste los cinco rounds y la gente pensó que habías ganado. El problema que tengo es que cuando subí una categoría de peso los detuve. No hubo decisión de que iba a permitir que los jueces me quitaran esto. Salí, lo detuve e hice lo que tenía que hacer para realmente consolidarte como campeón-campeón”.

Volkanovski fue competitivo con Makhachev tanto en los pies como en el suelo, pero Cejudo dice que su conjunto de habilidades es mejor que el de Makhachev.

“A veces la gente exagera algo y yo también soy culpable. ¿Adivina qué, Alexander? No te estaba dando una oportunidad con Islam Makhachev. ¿Por qué? Porque pensé que era más grande, y demasiado de ese luchador probablemente te abrumaría. Soy lo suficientemente hombre como para decir: ‘Oye, Alexander Volkanovski es mucho mejor de lo que pensaba que era defensivamente’.

“Está bien, defendió un par de derribos, pero ¿adivinen qué? Islam no es un campeón olímpico. ¿Adivina qué? Islam no tiene mi golpeo. ¿Adivina qué? Él no es más rápido que yo. ¿Adivina qué? Sí, él es más grande que yo, pero yo soy un objetivo más pequeño. Es la misma razón por la que la gente es súper problemática con Alexander Volkanovski. Es bajo, tiene un tamaño divertido”.