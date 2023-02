La regla de Cody Rhodes para hablar de Dusty en WWE

La historia de Cody Rhodes tiene como elemento indisociable a Dusty Rhodes. No solo porque es su padre y quien lo introdujo en la lucha libre profesional sino que el “American Nightmare” volvió a la WWE con la intención de cumplir lo que el “American Dream” nunca pudo: ganar el Campeonato WWE. El antiguo entrenador de NXT ha ido apareciendo constantemente en los segmentos de su hijo, como aquel reciente en que Paul Heyman dijo que Roman Reigns es el hijo que Dusty siempre quiso tener. Directo al corazón golpeó el maestro.

► Cody Rhodes y la regla con Dusty

No obstante, Cody tiene una regla para hablar de Dusty. La da a conocer en su entrevista en The MMA Hour with Ariel Helwani.

“Una cosa que está grabada a fuego en mi cerebro es, olvidé si fue Eddie Guerrero: estaba viendo WWE con mi padre y me dijo: ‘Cuando la gente dice: ‘Le hubiera encantado esto’, nunca dejes que nadie diga eso de mí. Eso está grabado a fuego en mi cerebro. Hay una regla. Esa es mi regla. No es una regla grande y seria. Si no conoces a Dusty, si no te entrenó en NXT, si no trabajó contigo, si buscas reacciones baratas. No puedes usarlo. No vas a venir aquí haciendo el codo biónico. Él no está con nosotros, ¿verdad? En el caso de lo que estoy haciendo ahora, estoy jugando en el otro equipo, y es como si mi papá fuera el entrenador en jefe del otro equipo. Bayley, Kevin [Owens], Sami [Zayn], Seth [Rollins], particularmente Seth, Roman [Reigns], todas estas personas a las que ayudó. Él no me entrenó. Paul no está mintiendo.

“Lo sé, hay una especie de diversión [narrativa de] ‘Cody siempre está llorando. Siempre está hablando de su padre’. Probablemente habrá mucho de eso porque pienso mucho en él al enfrentarme a esta situación únicamente porque creo que fue una de las pocas personas que pensó que esto podría pasarme a mí. Se volvería loco si supiera que estaba luchando contra Roman, uno de sus muchachos; en Hollywood, un lugar donde él quería que yo estuviera en primer lugar”,

¿Te gusta que se siga recordando a Dusty Rhodes en WWE?