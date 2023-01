Jericho temió ser arrestado por un segmento en WWE

Chris Jericho recuerda un infame segmento que protagonizó con Christian durante la Attitude Era en la WWE en una reciente aparición en Inside the Ropes revelando que entonces le preocupó que lo arrestaran por pedófilo. En el epsidodio de Monday Night Raw del 25 de noviembre de 2002, cuando ambos eran compañeros de equipos, los dos luchadores ahora de All Elite Wrestling salieron del vestuario tapados únicamente con toallas buscando sus pertenencias cuando The Dudley Boyz les dijeron que se las habían quitado y que debían ir al cuadrilátero a por ellas. Cuando lo hicieron, Spike Dudley les quitó las toallas y los dejó desnudos frente a todo el Universo WWE.

► Jericho y el segmento con Christian en WWE

“Estaríamos parados allí frente a diez mil personas desnudas. Estoy como: ‘Entonces, ¿cómo disfrazamos esto?’. Él (Michael Hayes) dice: ‘No lo haces’. Le dije a Michael Hayes: ‘¿Estás bromeando?’. Él dice: ‘Bueno, ¿no quieres hacerlo?’. Le dije: ‘¿Y tú? No soy un bailarín de Chippendales. Hay niños en la multitud. Me arrestarán por ser un pedófilo‘.

“Entro en la oficina y me dice (Vince McMahon): ‘Oye, escuché que tienes una pregunta sobre lo de hoy’. Le dije: ‘No tengo una pregunta, tengo una declaracion, no lo haré. No voy a pararme desnudo frente a una multitud en Monday Night Raw’. Es como: ‘Maldita sea, ¿qué se supone que debemos hacer entonces?’.

Jericho recuerda que la solución que encontraron fue que tanto él como Christian tuvieran un trozo de tela tapando sus genitales.

¿Recordáis aquel segmento de Chris Jericho y Christian Cage?