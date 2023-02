Jeff Jarrett y las críticas de Paul Heyman a TNA

En un episodio de su reciente de su podcast, My World, Jeff Jarrett recuerda las críticas de Paul Heyman a TNA en 2008. Al ahora asesor especial de Roman Reigns, entonces propietario de ECW, no le gustaba el proceso creativo de la compañía ni las decisiones del ahora luchador de AEW.

► Las críticas de Paul Heyman a TNA

“Entonces, no. Nunca tuve ninguna conversación. No tuve una conversación. Paul y yo nos reencontramos hace cuatro o cinco años y simplemente nos enviamos mensajes de texto a menudo y él es uno de los tipos más divertidos. Está bien. Es un personaje. Pero, entonces nunca tuve una conversación. El lujo de hacer este podcast, Conrad, es como querer mirar hacia atrás. Bob Carter habló con Jim Ross, Eric Bischoff antes de entrar, fue muy franco. ‘Ni siquiera sé quién es AJ Styles’, ya sabes, cosas diferentes como esa. Paul hizo esos comentarios, todos son bastante justos. No estábamos en el radar.

“Y si le hubieras preguntado a Paul, porque sabes que comentó: ‘Es un proyecto de vanidad’, y sé exactamente que es la connotación de Dixie Carter. La analogía de que lo está relacionando con la vanidad de Dixie Carter, pero creo que si le hubieras preguntado a Paul durante este tiempo, como: ‘Oye Paul, ¿crees que TNA está ganando dinero?’. Probablemente habría dicho que no pierde ni un centavo. Creo que la percepción debido a nuestros primeros, dos, tres, cuatro años es que éramos esa vanidad que seguía apareciendo. Creo que si se hubiera metido debajo del capó, todavía habría dicho ‘Sabes qué, necesitamos prestar más atención a TNA’. ‘Necesitamos hacer de AJ Styles la pieza central’. Todos sus puntos tienen algo de validez. Creo que no estaba completamente comprometido ni conocía todas las piezas del rompecabezas. Porque, creo que si lo hubiera hecho, creo que habría dicho cosas tal vez, tal vez un poco diferentes”.