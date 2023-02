Jeff Jarrett recuerda sus años trabajando en TNA y la vez en que amenazó a los Motor City Machine Guns en 2008 en un episodio reciente de su My World. El ahora luchador de All Elite Wrestling cuenta que Alex Shelley y Chris Sabin se negaron a cortarse durante un combate, lo que provocó que el entonces co-propietario de la compañía les dijera que les iba a multar. Aunque señala también que nunca fue partidario de multar a los luchadores, sino que prefiere no pagarle al talento si no hace el trabajo.

► Jeff Jarrett amenazó a Motor City Machine Guns

“Puedo recordar un par de instancias y una que,cuando me lo dijeron (que no querían cortarse) casi dije:: ‘¿Hablan en serio?’. Obtuve mucha más claridad en 2023 que entonces, pero pensé: ‘¿Qué quieres decir con que no quieren? ¿Tienen miedo o no creen que sea adecuado para el ángulo o la historia? ¿No creen que es adecuado para sus personajes? ¿No creen que va a ser creíble? Dame un poco de contexto por qué no quieren hacer esto’. Lo mismo, a Andy Douglas le pidieron que se cortara el pelo y se negó. Y estoy pensando: ‘¿Por qué? ¿Cuál es el razonamiento? ¿Tiene miedo de que no vuelva a crecer? ¿No es bueno para el personaje?’.

“’Mira, si no quieren hacerlo, lo entiendo, pero saben que tenemos un negocio aquí y si nos dicen lo que quieren y lo que no quierns hacer, lo entiendo perfectamente. Simplemente vamos a pasar de ustedes como talentos. Tienen que saber eso’. Pensaba: ‘¿Por qué se oponen con tanta vehemencia?’. Nuevamente, como alguien nacido y criado en este negocio, fue solo una parte del oficio. Ahora sé que la gente no lo ve exactamente de esa manera de muchas maneras. Algunos lo hacen, otros no. Entonces, ahora es una bolsa mixta, pero no entendí por qué no querían hacerlo. Luego, cuando nos metimos en la situación de las multas, nuevamente, nunca me gustaron las multas. No solo por esto, sino en todos los ámbitos. Hay otras formas, como si vas a presentarte a trabajar, genial, págales. Si no lo eres, simplemente no los contrates. Eso es mucho más efectivo que una multa“.