Nuevas luchas se suman a IMPACT! No Surrender 2023

No son tan espaciados como los eventos de pago por visión de AEW, pero los especiales de Impact Wrestling lucen siempre muy atractivos desde que la antigua TNA vive hoy uno de sus mejores momentos creativos. Y el siguiente, No Surrender, sigue ampliando su nómina de luchas, mediante el añadido de dos encuentros.

El primero, una defensa de The Death Dollz del Campeonato Mundial de Parejas Knockouts ante The Hex, dupla que conforman Allysin Kay y Marti Belle, tras lo sucedido el pasado jueves, cuando estas gladiadoras fueron reintroducidas en las pantallas por James Mitchell, atacando a las monarcas.

El segundo, sin títulos en juego, será un mano a mano entre Frankie Kazarian y Kon, como consecuencia de que “Kaz” recriminara a Sami Callihan su alianza con The Design, grupo del que también forma parte el otrora Campeón de Parejas NXT.

A celebrarse tras los muros del Sam’s Town Live de Sunrise Manor (Nevada) el próximo viernes 24 de febrero, No Surrender 2023 presenta este cartel provisional.

BREAKING: @Big_Kon1 will face @FrankieKazarian at #NoSurrender on February 24 from @samstownlv in Las Vegas!



