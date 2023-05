Jeff Jarrett valora su visita a la granja Briscoe

Dentro de su rivalidad con FTR, los actuales Campeones Mundiales de Parejas AEW, Jeff Jarrett, Satnam Singh, Jay Lethal y Sonjay Dutt visitaron recientemente en AEW Rampage la granja Briscoe en Sandy Fork, donde se encontraron no solo con Mark Briscoe, que se encuentra entre medias de ambos equipos, sino también con su padre, Mike “Papa” Briscoe. Los cuatro rudos estuvieron haciendo todo tipo de actividades, divirtiéndose y divirtiendo a los fanáticos. De ello estuvo hablando recientemente The King of the Mountain en My World.

> Visitando la granja Briscoe

“Nos pusimos a trabajar. Si vas a hacer las cosas, tienes que tomar el toro por los cuernos, tienes que decir, ‘venimos a ayudar’, y ahí está el temible equipo de ayuda de cuatro personas. Nosotros le mostramos al Sr. Biscoe nuestra amistad. Si vuelves a mirar esa foto en la que yo estoy con la cortadora de césped, también puedes ver a un hombre joven en un hermoso tractor rojo. Satnam estaba como en casa conduciendo ese tractor. Lo hacía en India. Su padre y su familia son granjeros en la India. Se subió al tractor y desearía que hubiéramos tenido una cámara.

“Si hubieras podido ver la mirada en el rostro de Sonjay Dutt y Jay Lethal cuando estábamos haciendo nuestras tareas, trabajando en la granja, siendo seguidos por cámaras. Pasé por el giro cero y dije: ‘Sr. Briscoe, ¿tiene las llaves de esa cosa?’. Me miró fijamente y en ese momento, a 20 pies de distancia, había un tractor. Como hace un buen protegido, Satnam se subió al tractor, yo salté en el giro cero y lo pusimos en marcha. Letal y Dutt pensaron que alguien había aterrizado en la luna, no sabían qué pensar. Nos fuimos a trabajar”.

