Road Dogg: “Roman Reigns debió ser rudo mucho antes”

Roman Reigns se convirtió en rudo en agosto de 2020 por primera vez desde el 2014 cuando todavía era miembro de The Shield, y desde entonces ha lucido prácticamente imparable. Ganó el Campeonato Universal WWE en Payback 2020 y con el pasar de los meses ha ido consolidando su estatus como la Superestrella más relevante que tiene WWE.

► Vince McMahon tardó en tomar la decisión del cambio a rudo de Roman Reigns

El cambio a rudo de Roman Reigns era uno de los movimientos más esperados por parte del público, ya que antes de que se ausentara debido a la pandemia del COVID-19, era una Superestrella bastante resistida por el público, en gran parte porque se decía que Vince McMahon quería forzar su posición como la cara de la empresa, algo que evidentemente no les gustó a algunos. Sin embargo, todo cambió en el 2020 y su asociación con Paul Heyman —la cual dura hasta el día de hoy— resultó todo un acierto.

Hablando en Oh, You didn’t know“, Road Dogg recordó el momento en que Reigns derrotó a Samoa Joe en el evento principal de WWE Backlash el 6 de mayo de 2018 en Newark, Nueva Jersey. A lo largo del combate, estallaron varios cánticos y la gente comenzó a abandonar la arena antes y después del combate, a pesar de los intentos de WWE de capturar los vítores de los fanáticos. Cuando se le preguntó si este era el momento en que todos pensaban que Reigns debería volverse rudo, el ex luchador reveló que todos estaban de acuerdo excepto Vince McMahon, y alegó que tenía sus razones.

“Probablemente todos, todos menos Vince porque el momento de Vince es más oportuno que el de todos los demás”.

A pesar de las quejas sobre la persistencia de Reigns incluso después de su turno como rudo, ha habido un cambio significativo en la forma en que el Universo WWE lo ve como su Jefe Tribal. Road Dogg sostuvo que el momento de McMahon para el cambio a rudo de Reigns fue perfecto —aprovechando sus meses de ausencia— y que tenía un plan para hacerlo aún mejor.

“En el momento en que comienzas a sentirte como ‘Oh, él es un rudo’, es como ‘No, espera un segundo. Espera, se pondrá peor’”.