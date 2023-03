Jeff Jarrett reflexiona sobre su aventura en AEW

Jeff Jarrett ha dado un nuevo aire a su carrera uniéndose a AEW, donde ha estado luchando habitualmente. No es su único rol en la compañía, también es Director de Desarrollo de Negocios. De todo lo que ha estado haciendo durante esta aventura ha estado hablendo recientemente en AEW Unrestricted.

The end tickles me every time. 🔊 sound on pic.twitter.com/VfIiATlqpR — Conrad the Mortgage Guy (@HeyHeyItsConrad) March 21, 2023

> La aventura de Jeff Jarrett en AEW

“Sabes, esa es en realidad una buena pregunta y aún tengo que implementar todo, incluso en mi propio podcast porque el tiempo lo es todo. Las cosas simplemente suceden por una razón. Así que volveré al otoño de 2021, cuando decidí que: ‘Sabes qué, siempre he estado en buena forma. Voy a ponerme en la mejor forma que pueda’. Sucedió una pequeña cosa llamada GCW Wrestling en el Hammerstein Ballroom, algo así sucedió. Luego, árbitro especial en NWA y luego obtuve esa pasantía de verano en la competencia y comencé a trabajar en eventos en vivo en WWE. Casi cometí un asesinato y maté a Ric Flair, casi lo asesiné. Mira, no se presentaron cargos, pero de todos modos. SummerSlam sucedió y luego, de repente, te despiertas y estoy en el mercado de agentes libres. Literalmente, 2022 fue uno de los años más locos que he tenido… Empecé en 1986. Fue un año un poco extraño en todos los sentidos.

.@RealJeffJarrett makes his way to the ring to challenge for the #AEW International Championship! pic.twitter.com/EaHyaGjTYN — All Elite Wrestling (@AEW) March 16, 2023

“He visto AEW desde el episodio uno, no me importa. Soy un adicto a la lucha libre. No me importa si es YouTube o un servicio de transmisión, sea lo que sea. He visto más lucha libre en vivo de lo que creo que nadie de mi edad solo porque tuve la oportunidad de estar en tantos espectáculos y ver algunos en vivo. Simplemente me encanta. Lo amo más hoy que nunca, pero a medida que avanzaban las cosas en 2022, estaba viendo el programa AEW y [viendo] al tipo con el que estaba en un combate de parejas en el último combate de Ric Flair, Jay Lethal. Sonjay Dutt, nos remontamos veinte y tantos años. Satnam Singh de India, soy un adicto al baloncesto pero también conozco bastante bien el mercado indio. Solo vi a esas personas y no bromeo, simplemente miré y dije: ‘En muchos sentidos, esto encaja de forma natural’. Cuando les digo que las piezas del rompecabezas, no quieres entrar en la intervención divina o algo así, pero simplemente no puedes escribirlo. No se puede escribir la oportunidad que estaba justo en frente de todos. Felicitaciones a los poderes fácticos, por así decirlo, vieron esa oportunidad. Cuando aparecí en Dynamite y le di a Darby [Allin] un pequeño ajuste de actitud, las cosas empezaron a funcionar. Literalmente, desde la primera semana de noviembre, siento que acabo de llegar aquí de alguna manera y, de otra manera, siento que he estado en la máquina de AEW durante mucho más de cinco meses”.

¿Te gusta lo que está haciendo Jeff Jarrett en AEW?